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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da devlet nişanı tevcih edildi

19.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a Moğolistan'da devlet nişanı tevcih edildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a, Moğolistan'da Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi.

Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Arslan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 18-19 Ağustos'ta düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği'nin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.

Başkan Arslan'a Moğolistan'ın en yüksek devlet nişanlarından Kutup Yıldızı (Polar Star) Devlet Nişanı tevcih edildi.

Devlet Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Türkiye ile Moğolistan Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkilere ve AACC'nin çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Zühtü Arslan'a nişan verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi okundu.

Kararnamenin okunmasının ardından Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar, Arslan'a devlet nişanını taktı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a 18 Kasım 2021'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla "devlet madalyası" takdim edilmişti.

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