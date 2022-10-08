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Anayasa Mahkemesi heyeti, Endonezya'da Dünya Anayasa Yargısı Konferansının 5. Kongresi'ne katıldı

08.10.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi heyeti, Endonezya'da Dünya Anayasa Yargısı Konferansının 5. Kongresi'ne katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği ile Afrika Anayasa Yargısı Konferansı tarafından düzenlenen 1. Ortak Konferansı'na ve Dünya Anayasa Yargısı Konferansının "Anayasa Yargısı ve Barış" temalı 5. Kongresi'ne katıldı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği ile Afrika Anayasa Yargısı Konferansı tarafından düzenlenen 1. Ortak Konferansı Bali'de 4 Ekim'de düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, konferansın "Asya ve Afrika'daki Tüm İnsanların, Irkların ve Ulusların Eşitliğine Dair Bandung İlkelerinin Hayata Geçirilmesi" temalı oturumunda konuşma yaptı.

Konuşmasında eşitlik ilkesinin önemine vurgu yapan Arslan, eşitlik ilkesinin modern evrensel insan hakları fikrinin kalbinde yatmakta olduğunu, hemen hemen tüm diğer hakların kapsamını ve kullanımını etkileyen temel bir insan hakkı olduğunu dile getirdi.

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adil bir siyasi düzenin kurulmasının olmazsa olmaz koşulunun eşitlik ilkesi olduğuna dikkati çeken Arslan, Türk Anayasa Mahkemesinin eşitlik ilkesini ayrımcılığı yasaklayan bir anayasa hükmü olarak yorumladığını ifade etti.

Başkan Arslan, "Eşitlik ilkesini korumanın ön şartı, 'öteki'nin ontolojik varlığını tanımak ve ona saygı duymaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Dünya Anayasa Yargısı Konferansı 5. Kongresi

Dünya Anayasa Yargısı Konferansının "Anayasa Yargısı ve Barış" temalı 5. Kongresi, Endonezya Anayasa Mahkemesinin ev sahipliğinde 5-7 Ekim'de düzenlendi.

Kongre'ye 94 ülkeden anayasa mahkemeleri veya muadili kurumlar katıldı.

Kongreye Türkiye'yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Üye Selahaddin Menteş ve Genel Sekreter Murat Şen iştirak etti.

Başkan Arslan, kongrenin ilk gününde "Uygulama" temalı oturumda ana konuşmacı olarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasını üç başlık altında gerçekleştiren Arslan, öncelikle kavramsal olarak anayasa yargısının toplumsal barışın sağlanmasına yönelik doğrudan ve dolaylı katkıları üzerinde durdu.

Çeşitliliğin toplumsal hayatın kaçınılmaz ve daimi özelliklerinden biri olduğunu, anayasaların da bu olguya kayıtsız kalamayacağını belirten Arslan, anayasa yargısının siyasal iktidarı sınırlama ve bireylerin temel haklarını koruma işlevlerini yerine getirdiğinde toplumsal gerilimlerin yatıştırılmasına ve barışın korunmasına önemli katkılar yapabileceğini vurguladı.

Başkan Arslan, konuşmasında Dünya Anayasa Yargısı Konferansına üye ülkelerin cevaplarından hareketle anayasa mahkemelerinin toplumsal çatışmaları önleme veya çözme işlevini örnek kararlarla anlattı. Bu kapsamda Almanya, Fransa ve Türkiye'de başörtüsü sorununa dair mahkeme kararlarına yansıyan farklı yaklaşımlardan söz eden Arslan, toplumsal barışı sağlamanın nihai yolunun adil ve hak eksenli kararlardan geçtiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, kongrenin ikinci gününde yapılan Genel Kurulda Dünya Anayasa Yargısı Konferansının yürütme organı durumundaki Büro'ya üye seçildi.

Anayasa Mahkemesi, bu görevi üç yıl süreyle yerine getirecek.

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