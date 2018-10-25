Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

Avrupa Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3. hafta maçları beIN Sports'tan yayınlanacak.
BeIN Sports'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam beIN SPORTS'ta... Temsilcilerimizin Anderlecht - Fenerbahçe, Beşiktaş - Genk, Sevilla - Akhisarspor mücadeleleri ve çok daha fazlası beIN SPORTS ekranlarında olacak."
Eksik Aslan 1 puana razı
Fatih Altaylı: Fenerbahçe UEFA organizasyonlarına katılamayabilir!
Milli takımdan F.Bahçe'ye geliyor!
Fikret Orman'dan: İsteyen istifasını verir
Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor
Sinan Gümüş'ün sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor
Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi
Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Menajeri, Yusuf Yazıcı'ya İtalyan takımlarının talip olduğunu açıkladı
Ve ilk defa "Tecavüz" için konuştu! Ronaldo...
Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!
Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum