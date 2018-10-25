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Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında oynanacak Anderlecht - Fenerbahçe, Beşiktaş - Genk ve Sevilla - Akhisarspor maçları beIN Sports'tan yayınlanacak.

Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

Avrupa Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3. hafta maçları beIN Sports'tan yayınlanacak.

BeIN Sports'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam beIN SPORTS'ta... Temsilcilerimizin Anderlecht - Fenerbahçe, Beşiktaş - Genk, Sevilla - Akhisarspor mücadeleleri ve çok daha fazlası beIN SPORTS ekranlarında olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Anderlecht - Fenerbahçe Beşiktaş - Genk Sevilla - Akhisarspor

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