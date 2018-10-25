Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

Avrupa Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3. hafta maçları beIN Sports'tan yayınlanacak.

BeIN Sports'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam beIN SPORTS'ta... Temsilcilerimizin Anderlecht - Fenerbahçe, Beşiktaş - Genk, Sevilla - Akhisarspor mücadeleleri ve çok daha fazlası beIN SPORTS ekranlarında olacak."

