Anderson Talisca'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve sarı-lacivertli ekibin sahasında 2-1 kaybettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Yakın zamanda Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Anderson Talisca, dev mücadelenin ardından sosyal medya üzerinden manidar bir mesaj paylaştı.

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Brezilyalı yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden karakter, alçakgönüllülük ve ego vurgusu yaptı. Talisca, çok konuşulan metninde şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

YENİ DURAĞI AL-JAZIRA OLMUŞTU

Tecrübeli on numara, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesi ve yolların ayrılmasının ardından kısa bir süre içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira ile anlaşma sağlamış ve resmi sözleşmeye imza atmıştı. Brezilyalı oyuncunun eski takımının aldığı derbi mağlubiyetinin hemen ardından yaptığı bu paylaşım, spor kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu.