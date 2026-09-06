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Anderson Talisca'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca, eski takımının Beşiktaş'a mağlup olduğu derbinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve sarı-lacivertli ekibin sahasında 2-1 kaybettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Yakın zamanda Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Anderson Talisca, dev mücadelenin ardından sosyal medya üzerinden manidar bir mesaj paylaştı.

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Brezilyalı yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden karakter, alçakgönüllülük ve ego vurgusu yaptı. Talisca, çok konuşulan metninde şu ifadeleri kullandı:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

YENİ DURAĞI AL-JAZIRA OLMUŞTU

Tecrübeli on numara, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesi ve yolların ayrılmasının ardından kısa bir süre içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira ile anlaşma sağlamış ve resmi sözleşmeye imza atmıştı. Brezilyalı oyuncunun eski takımının aldığı derbi mağlubiyetinin hemen ardından yaptığı bu paylaşım, spor kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe
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