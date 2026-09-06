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Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından Kadıköy'de istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonu sokak röportajı yapan bir kadın muhabire saldıran ve kameraları deviren holiganın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği dev derbinin yankıları, saha dışındaki gerginliklerle devam ediyor. Karşılaşmanın ardından Şükrü Saracoğlu Stadyumu çevresinde maç sonu yayını yapan basın mensupları, çirkin bir saldırının hedefi oldu.

KADIN MUHABİRE VE TARAFTARA ŞİDDET

Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı 1

Maç sonu değerlendirmeleri için Kadıköy sokaklarında taraftarlarla röportaj gerçekleştiren bir kadın muhabir, öfkeli bir holiganın fiziksel ve sözlü saldırısına maruz kaldı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda, şahsın hızla yayın alanına girerek kameraları devirdiği ve muhabirin üzerine yürüdüğü görüldü. Kontrolünü kaybeden saldırganın, o esnada çevrede bulunan bir kadın taraftara da bağırarak sözlü tacizde bulunduğu anlar kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı 2

Basın mensuplarına ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen bu saldırının görüntüleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak büyük bir infial yarattı. Renk fark etmeksizin tüm takım taraftarları ve spor kamuoyu yaşanan skandalı sert bir dille kınadı. Görüntülerin yayılmasının ardından Emniyet güçlerinin, yüzü net bir şekilde belli olan şahsın kimliğini tespit etmek ve hakkında yasal işlem başlatmak üzere harekete geçmesi bekleniyor.

Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı 3

Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı 4

Skandalın böylesi! Fenerbahçe maçının ardından gözü dönmüş holigan, kadın muhabire saldırdı 5

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy fenerbahçe saldırı
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