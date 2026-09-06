Nihat Kahveci'den derbi sonrası çok konuşulacak iddia!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin yankıları sürüyor. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından her iki takımın sergilediği futbolu ve teknik direktörlerin performansını analiz etti. Futbolun adaletinin sahaya yansıdığını belirten Kahveci, derbiye dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA İYİ OYNADI"

Fenerbahçe'nin öne geçmesine rağmen oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdığını belirten tecrübeli yorumcu, "Net bir şekilde futbolun bugün adaleti olduğunu gördük. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe'den gerçekten iyi oynadı. 35-40 milyon Fenerbahçeli bu söylediğime katılır, katılmalıdır da; Fenerbahçe bugün kötü oynadı. Skriniar ile öne geçtikten sonra daha iyi oynamasını beklersin ancak Beşiktaş beklediğimden çok daha iyi oynadı. 3 gol, 4 gol atsalar kimse neden attı demezdi. Özellikle 2. yarı dominasyonu net bir şekilde Beşiktaş'taydı." ifadelerini kullandı.

"SANKİ İNÖNÜ'DE OYNAR GİBİ CESARETLİYDİLER"

Siyah-beyazlıların deplasmanda sergilediği cesur oyuna ve Rıdvan Yılmaz'ın golüne övgüler yağdıran Kahveci, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, 9 puan yaptı. Maç önü Vincenzo 'büyük takım gibi oynayacağız' dedi ve Beşiktaş gitti sanki İnönü Stadı'nda bir maç oynarmış gibi cesaretliydi. Önde baskı, orta sahada top kapma ve mücadele... Golü yiyip demoralize olmadılar. Trossard'ın inanılmaz sağ ayak dışı pası ve Vincenzo döneminin parlayan yıldızı Rıdvan'ın koşusuyla uzak köşeye çok şık bir gol attılar." dedi.

"İSMAİL KARTAL'DAN BÜYÜK FORMASYON HATASI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ikinci yarıdaki değişikliklerini eleştiren Kahveci, orta sahanın boşaltılmasına dikkat çekti:

"İlk yarıda Kante, Guendouzi ve İrfan'la orta sahası boş gözüken Fenerbahçe'de İrfan kötü oynadı. İkinci yarıda tepkilerden etkilenen İsmail Hoca, Kerem'i oyuna aldı. Kerem'i sağ veya sol öne koysa bir şey demem ama orta saha boşken çift forvete döndü. Beşiktaş ondan sonra ikinci yarı aktı. Bu da büyük bir formasyon hatasıdır ve net bir şekilde İsmail Hoca'ya yazar."

"YÜRÜYEREK FENERBAHÇE'DE OYNAYAMAZSIN"

İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood'un ikinci yarıdaki fiziksel düşüşüne de parantez açan ünlü yorumcu, "Hak edene hak ettiğini överim. İlk yarı hareketli olan Greenwood, ikinci yarıda yürüdü. Yürüyerek Fenerbahçe'de oynayamazsın." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

"VLAHOVIC'İN POZİSYONU KIRMIZI KART"

"Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı bir hareket var. VAR görmüyor mu? Bizim ülkemizde bazı hareketler yapılamaz. Ben şu an televizyonda bu hareketi yapsam kapanırız. Bu net bir şeydir. Eliyle yuvarlak yaptı. Bu bizim ülkemizde küfürdür ve kırmızı karttır."