Andırın Belediyesi Kanlıbüvet Kanyonu'nda yüzme yarışması düzenledi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde belediye yaz etkinlikleri kapsamında Kanlıbüvet Kanyonu'nda, "soğuk suda yüzme" ve "uzun süre suda durma" yarışmaları düzenledi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan gazetecilere, Kanlıbüvet Kanyonu'nun doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Doğan, bu doğal güzelliği koruyarak, gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade ederek, alanı mesire yeri olarak vatandaşların hizmetine sunma hedeflerinin olduğunu belirtti.

Bu alanda güzel vakit geçirilecek mekanlar oluşturmak istediklerini dile getiren Doğan, "Çevre düzenlemesiyle vadinin sonuna kadar ahşap yol yapmayı planlıyoruz. Onay alır almaz faaliyetlerimize başlayacağız. Bugün de bu doğa harikası mekanı bölgemize ve ülkemize tanıtmak için sembolik bir yarışma düzenledik. Yarışmaya katılanlara başarılar diliyoruz." dedi.

Daha sonra yarışmaya katılan 12 kişi, kanyondaki soğuk suda yüzme ve uzun süre suda kalma konusunda birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışmada birinci seçilen Erhan Doğan, soğuk suda yüzerken ve uzun süre kalırken büyük mücadele sarf ettiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren yarışmacılara para ödülü verildi.

Ekinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

