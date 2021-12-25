YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Andız çekirdeğinden yaptığı kokulu tespihleri yurt dışına satıyor

Andız çekirdeğinden yaptığı kokulu tespihleri yurt dışına satıyor

25.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 80 yaşındaki 41 yıllık tespih ustası Kazım İspir: - "Andız tespihi yaparak 5 çocuk okuttum. Yaşımın ilerlemesine rağmen bu mesleği çok seviyorum" - "İsteğe göre her türlü andız tespihini yapabiliyoruz. Tespihlerimize yurt dışından ilgi var. Çocuklarım internet üzerinden yabancı ülkelerdeki müşterilere ürün satıyorlar"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 80 yaşındaki Kazım İspir'in andız çekirdeğinden yaptığı kokulu tespihler yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da talep görüyor.

Çocuk yaşlarında başladığı ayakkabı tamirciliğini 39 yaşında sonlandırarak tespih ustalığına yönelen İspir, 41 yıldır yaptığı tespihleri satarak geçimini sağlıyor.

Zaman zaman 2 oğlu, gelinleri ve torunlarının da yardım ettiği İspir, kokusu, doğallığı, çekim kolaylığı ve ipeksi dokunuşu nedeniyle tercih edilen andız çekirdeğinden günde 2 veya 3 tespih üreterek internet üzerinden 100 ila 200 liraya satıyor.

Sipariş üzerine özel ürünler de imal eden Kazım usta, 99'luk ve çekme tespihleri kargo ile İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'deki müşterilerine gönderiyor.

Tespih ustası İspir, AA muhabirine, 80 yaşında olmasına rağmen günde 2-3 tespih yapabildiğini söyledi.

Daha önce ayakkabı tamir ettiğini anlatan İspir, "Başka bir ayakkabı tamircisi bu tespihlerden yapıyormuş. Gittim yanına ve tespih yaptığı makineyi inceledim. Bir ustanın yanına gittim ve makinenin aynısını yap dedim, o da yaptı. O gün bugündür tespih yapıyorum." dedi.

Gücü yettiğince mesleğini sürdüreceğini belirten İspir, "Andız tespihi yaparak 5 çocuk okuttum. Yaşımın ilerlemesine rağmen bu mesleği çok seviyorum. Yaptığımız tespihleri Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Bazen de kendileri gelip alıyor. Çekirdekleri, elde çekmek veya namazda kullanmak için istenilen tespihlere göre ayırıyoruz, ona göre yapıyoruz. Bakımını iyi yapmak gerekiyor. İsteğe göre her türlü andız tespihini yapabiliyoruz. Tespihlerimize yurt dışından ilgi var. Çocuklarım internet üzerinden yabancı ülkelerdeki müşterilere ürün satıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Genelde sipariş üzerine çalışmaktayız"

Oğlu Mustafa İspir ise inşaat işçiliğini bırakarak babasının yanına geldiğini ve yardım etmeye başladığını ifade etti.

Babasıyla topladıkları çekirdekleri kurutarak tespih yaptıklarını aktaran İspir, şöyle konuştu:

"Tespihlerimizi yurt dışında İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD gibi ülkelere göndermekteyiz. Genelde sipariş üzerine çalışmaktayız. Yılın belli dönemlerinde andızlarımızı toplamaya gidiyoruz. Getirip kavuruyoruz ve kabuğunu çekirdeğinden ayırıyoruz. Birkaç gün kurumaya bırakıyoruz. Gölgede kuruttuktan sonra boyutuna göre ayırıyoruz. Hangi andız hangi tespih modeline gider diye ayırdıktan sonra gelen siparişlerimizi değerlendiriyoruz. Müşterilerimiz genelde andızın çekiminin güzel olduğundan ve ipeksi bir dokunuşundan dolayı tercih ettiklerini söylüyor. Ayrıca güzel renk alması ve akustik ses vermesinden dolayı çok tercih ediliyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Osmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandıOsmaniye'de çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 25 Aralık Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:40
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.