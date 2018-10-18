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Anella Miller spora olan tutkusuyla dikkat çekti!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.10.2018 08:22 | Son Güncelleme

Rus model Anella Miller, Instagram'daki paylaşımlarıyla ön plana çıkarken, dikkat çekici bir tutkusu da ortaya çıktı.

İşte Anella Miller hakkındaki bilinmiyenler...

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

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Rusya'nın 'Barbie'si olarak bilinen model Anella Miller yaptığı paylaşımlarla adından çokça söz ettiriyor.

Rusya'nın 'Barbie'si olarak bilinen model Anella Miller yaptığı paylaşımlarla adından çokça söz ettiriyor.
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Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.

Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.
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Sık sık Play Station oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Miller, sporu çok sevmesinin yanı sıra futbolu da yakından takip ediyor.

Sık sık Play Station oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Miller, sporu çok sevmesinin yanı sıra futbolu da yakından takip ediyor.
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Anella Miller, yaz aylarında ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nı da yerinde takip etmiş ve tribünlerde görülmüştü.

Anella Miller, yaz aylarında ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nı da yerinde takip etmiş ve tribünlerde görülmüştü.
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Instagram'da 2.2 milyon takipçisi olan Anella Miller, paylaşımlarda tercihleri ile fenomen haline dönüştü.

Instagram'da 2.2 milyon takipçisi olan Anella Miller, paylaşımlarda tercihleri ile fenomen haline dönüştü.
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İşte güzel mankenin sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar...

İşte güzel mankenin sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar...
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
12 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
13 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
14 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
15 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
16 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
17 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
18 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
19 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
21 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
22 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
23 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
24 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
25 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
26 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
27 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
28 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
29 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
30 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
31 / 32

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!

Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anahtar Kelimeler:
Anella Miller Play Station

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