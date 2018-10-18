Anella Miller spora olan tutkusuyla dikkat çekti!

İşte Anella Miller hakkındaki bilinmiyenler...
Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Rusya'nın 'Barbie'si olarak bilinen model Anella Miller yaptığı paylaşımlarla adından çokça söz ettiriyor.
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Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.
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Sık sık Play Station oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Miller, sporu çok sevmesinin yanı sıra futbolu da yakından takip ediyor.
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Anella Miller, yaz aylarında ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nı da yerinde takip etmiş ve tribünlerde görülmüştü.
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Instagram'da 2.2 milyon takipçisi olan Anella Miller, paylaşımlarda tercihleri ile fenomen haline dönüştü.
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İşte güzel mankenin sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar...
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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Anella Miller'ın spor ve Play Station tutkusu!
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