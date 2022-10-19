ANFAS Food Product ve ANFAŞ Hotel Equipment fuarları, turizmde iş potansiyelini artıracak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da düzenlenecek ve ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek iki önemli fuarın, iş potansiyellerini artırma fırsatı sunacağını bildirdi.

Atmaca, yaptığı açıklamada, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) 17-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (ANFAS Food Product) ile 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (ANFAŞ Hotel Equipment) fuarlarının iş dünyasının buluşması noktası olduğunu belirtti.

ANFAS Food Product ve ANFAŞ Hotel Equipment fuarlarının hazırlıklarının titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Atmaca, fuarları, Antalya'dakiler başta olmak üzere turizm ve otelcilik sektörü paydaşlarının önemle takip ettiğini vurguladı.

ANFAŞ Hotel Equipment fuarının Türkiye'nin en büyük hotel, restoran ve kafe buluşma noktası olma özelliğini taşıdığını dile getiren Atmaca, şunları kaydetti:

"Bu iki fuar sayesinde konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşları bir araya gelerek, iş potansiyellerini artırma fırsatı bulacaklar. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği olarak, ANFAŞ'ın düzenlediği turizm ve otelcilik sektörünü ilgilendiren tüm fuarlara destek veriyoruz. Tüm üyelerimizi, turizmin sektör temsilcilerini ANFAŞ'ta bir araya getireceğiz. İki fuar da turizm için, iş dünyası için önemli."

