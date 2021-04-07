Türk yapımı Muallim filmine Amerika Birleşik Devletleri’nden 5 ödül geldi

Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan Muallim filmine American Golden Picture Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 ödül verildi. Yönetmenliğini Müslim Şahin'in yaptığı Muallim filminin yapımcısı Halit Arabacı, katıldıkları ilk uluslararası festivalde elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Arabacı, filmde, 2. Abdülhamid Han döneminde Fransa'da mühendislik eğitimi alan bir Jöntürk'ün ülkeye dönüşünde bir köye öğretmen olarak sürgün edilmesinin hikayesinin anlatıldığını belirterek "Kendi toprağına ve insanına yabancılaşan gencin özüne, değerlerine dönüşünü anlatıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona sokmayı arzu ettiğimiz ama pandemi sebebi ile gösterime sokamadığımız filmimizi festivallere gönderme kararı aldık. Katıldığı ilk festivalden 5 birincilik ödülü alan filmimiz bizleri çok gururlandırdı ve mutlu etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.

'MUALLİM BU BAŞARISINI BAŞKA FESTİVALLERDE SÜRDÜREBİLİR'

Yönetmen Müslim Şahin ise, "Muallim, Türkiye’de; siyaseti, ekonomiyi, kültür hayatımızı etkileyen ve dahası insanların olaylar karşısında nasıl tepki verdiklerine kadar pek çok yapısal sorunun kaynağı haline gelen polarizasyon meselesini ele alıyor. İdeolojik temelli iktidar mücadelesinde tüm enerji ve zamanın buraya harcanması sonucunda, ülkenin zayıf düşmesinin ve böylelikle dış müdahalelere açık hale gelmesinin yıkıcı sonuçlarını tarihi bir gerçek üzerinden ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.