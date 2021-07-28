Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret etti

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bulundu.

Ziyarette, konuk Cumhurbaşkanı Lourenço ve beraberindeki heyete Türk savunma sanayiinin kabiliyetleri anlatılırken, iki ülke savunma sanayii ilişkilerindeki potansiyel alanlar da ele alındı.

