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Ani Ören Yeri'nde kazı ve restorasyon çalışması sürüyor

03.08.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valisi Türker Öksüz: - "(Ebul Menuçehr Camisi) 16 Ağustos yani Ani'nin fethinin yıldönümünde restorasyon çalışmalarımızı tamamlayıp cami olarak hizmete açmayı planlıyoruz" - "Ebul Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanılan yerlerdeki restorasyon çalışmaları sürüyor"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazı çalışması devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ani Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'dan bilgi alan Öksüz, daha sonra Ani'nin fethinin 957'nci yıl dönümünde ibadete açılacak, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr Camisi'nde yapılan düzenlemeleri de inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, SERKA ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle restore edilen Ebul Menuçehr Camisi'nin, 16 Ağustos'ta ibadete açılması planlanıyor.

Vali Öksüz, Kazı Evi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Menuçehr Camisi'nde restore çalışmasının geçen yıl başladığını ifade ederek, "İnşallah, 16 Ağustos yani Ani'nin fethinin yıldönümünde restorasyon çalışmalarımızı tamamlayıp cami olarak hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

- Kazı çalışmaları eylül ayı sonuna kadar sürecek

Haziran ayında Ani'de kazı çalışmalarının 35 kişilik bir ekiple başladığını anlatan Öksüz, "Ani, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, bizim çok değerli bir kültür varlığımız. Buradaki restorasyon çalışmalarını hep beraber inceledik. Ebul Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanılan yerlerdeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Burada bir kazı ekibimiz var, çalışmalarını yürütüyor. Restorasyon çalışmalarını diğer destekler ile yürütüyoruz. 1 Haziran'da kazı çalışmalarımız başladı, 30 Eylül'e kadar bu kazı çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Öksüz, Ani'de birçok alanda kazı çalışmasının devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"35 kişilik ekip, bu önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak, bütün insanların hizmetine sunmak için çaba gösteriyor, gayret ediyoruz. İnşallah burayı restore edilmiş haliyle kısa sürede bütün insanlığın hizmetine sunarız. Bu çalışmalar tabii zaman, emek ve gayret isteyen çalışmalar. Onun için tabii ki belli bir hızla yürüyor. Biz de bu çalışmalara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Umarım kısa süre içerisinde bu restorasyon çalışmalarını tamamlarız."

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İkindi
16:12
Akşam
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