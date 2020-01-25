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Ani Ören Yeri’ni 2019 yılında 129 bin kişi ziyaret etti

KARS HABERLERİ  | 25.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, “Medeniyetler Beşiği” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılan Ani Antik Kenti, 2019 yılında 129 bin 38 kişi gezdi.2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Ani Ören Yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

Ani Ören Yeri’ni 2019 yılında 129 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, “Medeniyetler Beşiği” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılan Ani Antik Kenti, 2019 yılında 129 bin 38 kişi gezdi.
2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Ani Ören Yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, görenleri büyülüyor.
İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri bölgeye çok sayıda turist çekmeyi başarıyor.
Yaklaşık 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olan Ani, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında bir başka güzel görünüyor.
Her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış olduğu görülen Ani Ören Yeri’ni 2015 yılında 15 bin 664 yerli, 3 bin 511yabancı olmak üzere toplam 19 bin 175 kişi ziyaret ederek, 2019 yılında ise 128 bin 800 yerli, 3 bin 238 yabancı toplam 129 bin 38 kişi ziyaret etti. Ani Ören Yeri’nde son 4 yılda ziyaretçi sayısında yüzde 25,66 artış olduğu görüldü.
Ani Ören Yeri’ni; 2015 yılında 19 bin 175, 2016’da 41 bin 682, 2017’de 60 bin 525, 2018’de 95 bin 928 ve 2019 yılında 129 bin 38 yüzde kişi ziyaret etti.

Ani Ören Yeri’ni 2019 yılında 129 bin kişi ziyaret etti

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