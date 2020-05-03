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Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, savrulan arabayı fark eden yayanın ani refleksi hayatını kurtardı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi ile Oğuz Caddesi kavşağında iki aracın çarpışması ile trafik kazası meydana geldi.

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kayseri’de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, savrulan arabayı fark eden yayanın ani refleksi hayatını kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi ile Oğuz Caddesi kavşağında iki aracın çarpışması ile trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yerde karşıdan karşıya geçen bir yaya, çarpışmanın etkisiyle savrulan beyaz aracı son anda fark ederek ani bir refleksle kaçtı. Ani bir refleksle hayatını kurtaran yaya, beyaz aracın şoförüne ellerini açarak tepki gösterdi.
Yaşanan kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

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Kayseri Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:39
Yatsı
21:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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