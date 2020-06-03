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Ani yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Türkiye’nin belirli bölgelerinde olduğu gibi Eskişehir’de bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, bugün de etkisini gösterdi.

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Türkiye’nin belirli bölgelerinde olduğu gibi Eskişehir’de bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, bugün de etkisini gösterdi. Aniden başlayan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar dükkanların tentelerinin altına ve kapalı yerlere saklanırken, şemsiyesi olan vatandaşlar ise kendilerini bu şekilde korudu. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış sebebiyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yağışlar bu akşamdan itibaren sona erecek. Hafta sonu ise hava sıcaklığı Eskişehir’de 31 dereceye kadar çıkacak.

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Yatsı
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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Halk Eczanesi
Tepebasi
Kargın Eczanesi
Odunpazari
Özlem Eczanesi
Odunpazari
Melek Eczanesi
Tepebasi
Yunusemre Eczanesi
Odunpazari
Bal Eczanesi
Odunpazari
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