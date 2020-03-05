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ANİF2020 ile sezon öncesi iş imkanı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

ANİF-Antalya İstihdam Fuarı 12 Mart’ta kapılarını açıyor.

ANİF-Antalya İstihdam Fuarı 12 Mart’ta kapılarını açıyor. Sezon öncesi iş arayanlar ile turizmciler bir araya gelecek.
ANİF-Antalya İstihdam Fuarı, 2013 yılından itibaren Antalya Valiliği himayelerinde, İŞKUR tarafından düzenleniyor. Turizm sezonu açılmadan hemen önce iş arayanlar ile bulunan büyük işletmeler Cam Piramit Fuar Alanında aynı çatı altında buluşacak. Fuara ilişkin açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, "ANİF2020 ‘de iş arayanlar ve öğrenciler, ilimizde geniş alana yayılmış işletmelerinin insan kaynakları ve diğer bölüm yöneticileri ile yüz yüze iş görüşmesi yapma, iş ya da staj başvurusunda bulunmak üzere özgeçmiş bırakma, Antalya işgücü piyasasında faaliyet gösteren büyük işletmeleri tanıma ve diğer İŞKUR hizmetleri ve teşvikleri hakkında bilgi alma fırsatını yakalayacaklardır. Turizm acentalarından otellere, sanayi kuruluşlarından sağlık sektörüne, gıdadan perakende ticarete, özel istihdam bürolarından, güvenlik firmalarına 100’e yakın 50+ istihdamı bulunan işletme ile paydaş kamu kurumlarının stant açacağı ANİF2020 etkinliğimizin bu sene de 15 bine yakın kişiyi işverenlerimizle buluşturması beklenmektedir" dedi.
ANİF2020 Antalya İş Fırsatları Etkinliği 12-14 Mart tarhilerinde ziyaretçilere açık olacak.

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Sabah
07:16
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Akşehir Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Zeytin Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
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