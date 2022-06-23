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Anish Kapoor'un medya sanatı art Basel'de LG Signature OLED R ile sergilendi

23.06.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anish Kapoor'un medya sanatı art Basel'de LG Signature OLED R ile sergilendi

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), ünlü İngiliz-Hintli sanatçı Anish Kapoor ile medya çalışmalarını LG Signature OLED R ekranında sergilemesi için iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin dünyanın ilk kıvrılabilir tasarıma sahip olan ekranında görüntülenen, sanat ve teknolojinin mükemmel birleşimini temsil eden Kapoor'un deneyimsel dijital sanatı, İsviçre Basel'de bulunan Lisson Galeri ile iş birliğinde 16-19 Haziran'da gerçekleşen sanat fuarı Art Basel 2022 boyunca sergilendi.

Kendinden aydınlatmalı milyonlarca pikselin sağladığı görüntü kalitesiyle LG OLED TV, dünya çapında yaratıcı endüstrilerin ve yenilikçi sanatçıların favorisi haline geldi. Kusursuz siyahlar ve sonsuz kontrastla tamamlanan canlı, doğru renk reprodüksiyonu ile sanatçının vizyonunun özünü yakalama yeteneği, LG OLED'i nihai dijital tuval haline getiriyor.

LG OLED teknolojisinin mümkün kıldığı bir yenilik olan kıvrılabilir bir ekranı zamansız, minimalist bir tasarımla birleştiren LG Signature OLED R'nin benzersizliği ile sahne, hafızalardan silinmeyecek bir sanat ve görsel deneyim için hazırlandı.

Günümüzün en önemli sanatçılardan biri olan Anish Kapoor, Chicago Millennium Park'taki Cloud Gate (2004) ve New York Rockefeller Center'daki Sky Mirror (2006) gibi kendine özgü ve etkileyici ölçekte enstalasyonlarıyla tanınan bir heykeltıraş. Soyut formları, zengin renkleri ve yansıtıcı yüzeyleri kullanmasıyla dikkati çeken sanatçı, LG ile yaptığı iş birliğinde dikkatini iki boyutlu sanata çevirdi.

LG, geçen nisan ayında Venedik'teki Accademia Gallery'deki büyük sergisi için de Anish Kapoor ile iş birliği yapmıştı.

Etkinlik sırasında LG OLED evo serisi modelleri, Kapoor'un en tanınmış heykellerinin ve enstalasyonlarının görüntülerini sunmak için kullanılmıştı.

LG'nin OLED evo teknolojisi, fiziksel çalışmalarının renklerini ve dokularını aslına uygun olarak ve üç boyutlu hissi yaratarak sergilenmesini sağlamıştı. İş birliği kapsamında LG Signature OLED R Anish Kapoor yayınının 10 kopyası, sanatçıyla 40 yıldır birlikte çalışan, önde gelen galerilerden biri olan Lisson Gallery aracılığıyla dünyadaki sanatseverlerle buluşacak.

LG, sanat ve teknoloji arasındaki gerçek bağlantıyı ve yadsınamaz uyumu gösteren bir dizi sergiye ev sahipliği yaparak zenginleştirici sanat dünyası deneyimleri sunmaya devam ediyor. LG OLED ile hayat bulan dijital sanat eserleri, gerçek dünyaya sunulduktan sonra lgoledart.com web sitesine yüklenecek ve dünyanın dört bir yanındaki sanat tutkunları ve OLED hayranları bu eserleri diledikleri zaman keyifle ziyaret edebilecek.

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