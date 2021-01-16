YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

16.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

1953 yılında Anıtkabir Mozolesine konulmak üzere Osmaniye’den Ankara’ya gönderilen ‘Osmaniye Kırmızısı’ adlı mermerin bir örneği Ticaret Odası önünde sergilenmeye başladı.Anıtkabir’in yapımı tamamlandıktan sonra 1953 yılında Anıtkabir Mozolesine konulmak üzere Osmaniye’nin Çağşak köyünden Ankara’ya gönderilen ‘Osmaniye Kırmızısı’ adlı mermerin bir örneği Ticaret Odası önünde sergilenmeye başladı.

1953 yılında Anıtkabir Mozolesine konulmak üzere Osmaniye’den Ankara’ya gönderilen ‘Osmaniye Kırmızısı’ adlı mermerin bir örneği Ticaret Odası önünde sergilenmeye başladı.
Anıtkabir’in yapımı tamamlandıktan sonra 1953 yılında Anıtkabir Mozolesine konulmak üzere Osmaniye’nin Çağşak köyünden Ankara’ya gönderilen ‘Osmaniye Kırmızısı’ adlı mermerin bir örneği Ticaret Odası önünde sergilenmeye başladı. Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin anısına böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1925 tarihinde Osmaniye’yi ziyareti anısına yaptığımız bu çalışmayı hem Atatürk’ümüzü anmak hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdik” dedi.
Vali Erdinç Yılmaz ise ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine konulan mermerin bir örneği bugün Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odamızın önünde sergileniyor. Osmaniye Kırmızısı isimli mermerin ilimizden gönderilmiş olması şehrimiz adına bir gurur vesilesidir. OTSO Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Müderrisoğlu Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kadirli
Olcar Eczanesi
Kadirli
Yeşiller Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.