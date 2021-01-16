Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

1953 yılında Anıtkabir Mozolesine konulmak üzere Osmaniye’den Ankara’ya gönderilen ‘Osmaniye Kırmızısı’ adlı mermerin bir örneği Ticaret Odası önünde sergilenmeye başladı.

Anıtkabir’in yapımı tamamlandıktan sonra 1953 yılında Anıtkabir Mozolesine konulmak üzere Osmaniye’nin Çağşak köyünden Ankara’ya gönderilen ‘Osmaniye Kırmızısı’ adlı mermerin bir örneği Ticaret Odası önünde sergilenmeye başladı. Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin anısına böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1925 tarihinde Osmaniye’yi ziyareti anısına yaptığımız bu çalışmayı hem Atatürk’ümüzü anmak hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdik” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine konulan mermerin bir örneği bugün Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odamızın önünde sergileniyor. Osmaniye Kırmızısı isimli mermerin ilimizden gönderilmiş olması şehrimiz adına bir gurur vesilesidir. OTSO Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.



