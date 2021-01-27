Anız ateşi yangına davetiye çıkarıyor

Ordu’da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi. Yangınların çoğuna ise bahçelerde temizlik amacıyla yakılan anız ateşleri sebep oldu. Mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle yangınlara davetiye çıkararak canlı yaşamını olumsuz etkiledi.

Bahçelerde temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrol edilememesi sonucu yangınların meydana geldiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların takip edilerek dikkate alınması ve bu noktada gerekli önlemlerin alınmasının hassasiyet içerdiğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, vatandaşlar tarafından fındık bahçelerinde yakılan ateşin rüzgârın da etkisiyle kısa bir sürede geniş bir alana yayılabildiğini söyledi.

Daire Başkanı Çınkıl, “Bahçelerde temizlik amaçlı yakılan ateş, rüzgârın da etkisiyle gelişerek orman yangınlarına dönüşebiliyor. Orman yangınları neticesinde de bitki örtüsünde geri dönülemez tahribatlar oluştuğu gibi canlıların ölümüyle sonuçlanan birçok durumla da karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlarımız bunu kontrollü olarak yakmak için çaba gösterse de küçük bir rüzgârda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canı ve malını tehdit edebiliyor. Bu nedenle ateş yakan herkes sorumlu davranmalı ve az da olsa rüzgârın olduğu havalarda bahçe temizliğinden kaçınmalı.”

