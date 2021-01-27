YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Anız ateşi yangına davetiye çıkarıyor

Anız ateşi yangına davetiye çıkarıyor

27.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi.

Ordu’da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi. Yangınların çoğuna ise bahçelerde temizlik amacıyla yakılan anız ateşleri sebep oldu. Mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle yangınlara davetiye çıkararak canlı yaşamını olumsuz etkiledi.
Bahçelerde temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrol edilememesi sonucu yangınların meydana geldiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların takip edilerek dikkate alınması ve bu noktada gerekli önlemlerin alınmasının hassasiyet içerdiğini belirtti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, vatandaşlar tarafından fındık bahçelerinde yakılan ateşin rüzgârın da etkisiyle kısa bir sürede geniş bir alana yayılabildiğini söyledi.
Daire Başkanı Çınkıl, “Bahçelerde temizlik amaçlı yakılan ateş, rüzgârın da etkisiyle gelişerek orman yangınlarına dönüşebiliyor. Orman yangınları neticesinde de bitki örtüsünde geri dönülemez tahribatlar oluştuğu gibi canlıların ölümüyle sonuçlanan birçok durumla da karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlarımız bunu kontrollü olarak yakmak için çaba gösterse de küçük bir rüzgârda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canı ve malını tehdit edebiliyor. Bu nedenle ateş yakan herkes sorumlu davranmalı ve az da olsa rüzgârın olduğu havalarda bahçe temizliğinden kaçınmalı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

Ordu Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:46
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Ordu Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Boztepe Eczanesi
Altinordu
Cansudere Eczanesi
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Pera Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ada Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Neva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Çorbalar Büyükşehir’den

Çorbalar Büyükşehir’den

Ordu’da uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı yakalandı

Ordu’da uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı yakalandı

Ordu'da yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu'da yanan ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Esnaflara ’gönül’ ziyareti

Esnaflara ’gönül’ ziyareti

Ordu’da uyuşturucu ile mücadele

Ordu’da uyuşturucu ile mücadele

71 kişiye korona virüs cezası

71 kişiye korona virüs cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.