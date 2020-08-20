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Anız yakan geleceğini yakar

BAYBURT HABERLERİ  | 20.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bayburt Tarım İl Müdürlüğünce çiftçilere anız yakılmaması hususunda uyarılarda bulunularak anız yakmanın her dekar için 73,68 TL idari para cezası olduğu hatırlatıldı.Anız yakmanın önlenmesine ilişkin Bayburt Tarım İl Müdürlüğü sitesinde şu bilgiler yer verildi:“Çiftçilerimizin 2020 yılı hububat hasadı devam ediyor.

Anız yakan geleceğini yakar

Bayburt Tarım İl Müdürlüğünce çiftçilere anız yakılmaması hususunda uyarılarda bulunularak anız yakmanın her dekar için 73,68 TL idari para cezası olduğu hatırlatıldı.
Anız yakmanın önlenmesine ilişkin Bayburt Tarım İl Müdürlüğü sitesinde şu bilgiler yer verildi:
“Çiftçilerimizin 2020 yılı hububat hasadı devam ediyor. Hasat döneminden sonra çiftçilerimiz toprakta kalan anız olarak tabir edilen sap ve saman artıklarını, yakma yoluna başvurmaktadır. Anız yakımı çevreye, biyoçeşitliliğe, tarımsal üretime büyük zarar vermektedir.
İlimizde bulunan tarım alanlarında kontroller sırasında çiftçilerimize anız yakmak yerine anızlı tarlanın doğrudan işlenebilir veya ekilebilir olduğunu ve yine anızların yakılmadan toprağa karıştırmaları hususunda uyarılar yapılmıştır. İl ve İlçe Müdürlüklerimizce, çiftçilerimize anızın toprak için olan öneminin vurgulandığı bilgilendirici çalışmalar sürdürülmektedir.
Anız yakmanın başlıca zararları şöyle sıralanabilir;
1. Topraktaki organik maddeyi azaltarak ertesi sene ekilen ürünün veriminin düşmesine neden olur.
2. Bir sonraki üretim sezonu için birim alanda daha fazla gübre ihtiyacı olmasına ve akabinde maliyetin artmasına neden olur.
3. Topraktaki organik madde dengesinin bozulmasına sebebiyet verdiği için su tutma kapasitesinin azalmasına neden olur.
4. Bitki artıkları toprağın su ve rüzgar erozyonuna karşı koruma sağlamaktadır. Anız yakma sonrasında koruyucu bitki örtüsü yok olduğundan toprak erozyona açık hale gelmektedir.
5. Anız yakımı doğal yaşamı bozarak yabani hayvanlara zarar vermektedir.”

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