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Anız yakanlara ceza yağdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen İlçesinde çeltik hasadının ardından anızları yakanlara İlçe Jandarma ekiplerince toplamda 80 Bin 358 TL ceza kesildi.Gönen’de çeltik hasadının tamamlanmak üzere olduğu bu günlerde havalarında sıcak gitmesini fırsat bilen çiftçiler yasak olmasına rağmen tarlalarındaki anızları yaktılar.

Anız yakanlara ceza yağdı

Balıkesir’in Gönen İlçesinde çeltik hasadının ardından anızları yakanlara İlçe Jandarma ekiplerince toplamda 80 Bin 358 TL ceza kesildi.
Gönen’de çeltik hasadının tamamlanmak üzere olduğu bu günlerde havalarında sıcak gitmesini fırsat bilen çiftçiler yasak olmasına rağmen tarlalarındaki anızları yaktılar. Bu durum ilçede yaşayanların duman altında kalmasına ve pandemi ile birlikte maske takmak zorunda kalan vatandaşları is kokusu ile karşı karşıya bıraktı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin anız yakanlar hakkında yaptıkları çalışmalar neticesinde anız yakıldığı tespit edilen 205 parselde 170 kişiye her bir parsel için 392 TL’den toplamda 80 bin 358 TL para cezası uygulandı.
Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; " Tüm uyarılara rağmen anız yakma adı altında Toprak, doğada yaşayan canlılar yakılıyor ve ilçemiz havası duman altında bırakılıyor" dedi.

Anız yakanlara ceza yağdı

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