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Anız yakanlara her dekar için 73 lira para cezası

MANİSA HABERLERİ  | 06.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde orman yangınıyla mücadele sezonunun başlamasıyla birlikte, bu konuda alınan tedbirler de artırıldı.

Anız yakanlara her dekar için 73 lira para cezası

Manisa’nın Salihli ilçesinde orman yangınıyla mücadele sezonunun başlamasıyla birlikte, bu konuda alınan tedbirler de artırıldı. Yangınların başlıca sebeplerinden birisi olan Anız yakmanın para cezası, dekar başına 73 lira olarak belirlendi.
Salihli’de buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra tarlada kalan anızların yakılması yıl boyunca geçerli olacak şekilde yasaklandı.
Yapılan açıklamada, “Valilik Makamının anız yakılmasının önlenmesi ile ilgili 2020/2E tebliği dikkate alınarak 2020 yılında yıl boyunca Manisa İlinde Valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi uyarınca anız yakılması yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 maddesinin (ek:26/04/2006-5491/23 md) gereğince cezai işlem yapılacaktır. Kanun ek-1 inci maddesinin c bendine aykırı olarak anız yakanlar her dekar için 73 TL. idari para cezası verilecek, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılarak uygulanacaktır” denildi.

Anız yakanlara her dekar için 73 lira para cezası

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