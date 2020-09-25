YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anız yangına zamanında müdahale

Anız yangına zamanında müdahale

DÜZCE HABERLERİ  | 25.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Kuzey Çevreyolu Çamköy mevkiinde çıkan anız yangınına zamanında müdahale etti.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Kuzey Çevreyolu Çamköy mevkiinde çıkan anız yangınına zamanında müdahale etti. Zabıta ekiplerinin fark ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim çalışmaları sırasında Kuzey Çevreyolu Çamköy mevkiinde çıkan anız yangının fark etti. İtfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine hemen olay yerine giderek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının geniş alana yayılmadan söndürülmesi teselli olurken İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anız yangınlarının tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Yetkililer, “Bahçe temizleme çalışmalarının yangına neden olacak risklerden uzak şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Sonbahar ayları ile birlikte kuruyan otlar kısa sürede tutuşarak yanıyor. Çıkan yangında sadece kuruyan otlar değil bir çok canlı da yanarak telef olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyoruz” ifadelerinde bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

Düzce Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:52
İkindi
16:14
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Öğretmen temassız dezenfektan cihazı yaptı
Öğretmen temassız dezenfektan cihazı yaptı
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.