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Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

MALATYA HABERLERİ  | 15.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Malatya’da bir bahçede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi İstasyon Cadesi’ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü.

Malatya’da bir bahçede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi İstasyon Cadesi’ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

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