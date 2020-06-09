YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Anız yangınları elektrik direklerinde hasara neden oluyor

Anız yangınları elektrik direklerinde hasara neden oluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da devam eden hasat döneminde, yasak olmasına rağmen pek çok ilçede anız yakılması iletim hatlarını taşıyan 26 elektrik direğinin zarar görmesine neden oldu.

Anız yangınları elektrik direklerinde hasara neden oluyor

Şanlıurfa’da devam eden hasat döneminde, yasak olmasına rağmen pek çok ilçede anız yakılması iletim hatlarını taşıyan 26 elektrik direğinin zarar görmesine neden oldu. Kopan hatları yeniden onaran Dicle Elektrik ekipleri, çiftçileri yasağa uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hasat sonrası yasak olmasına rağmen anız yakılması elektrik iletim hatlarının zarar görmesine yol açıyor. Şanlıurfa’nın pek çok ilçesinde anız yakılması, çevrede bulunan ve iletim hatlarını taşıyan 26 ahşap elektrik direğinin yanarak devre dışı kalmasına neden oldu. Kopan hatlar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından müdahale edilerek yeniden enerji verilmesi sağlandı.
Doğal yaşamı olumsuz etkilediği için anız yakılması yasak
Şanlıurfa’da geçen yıl hasat sonrası yakılan anız nedeniyle toplam 80 elektrik direği zarar gördü. Bu yıl da merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye’ye bağlı Bakımlı, Hamurkesen, Büyük Çömlekçi, Yardımcı, Yediyol, Çamlıdere, Karaali Bölgesi ve Bakırtaş mahallelerinde çıkarılan anız yangınlarında 26 ahşap elektrik direği yanarak devre dışı kaldı.
Direklerin devrilmesi ve enerji nakil hatlarının kopması yüzünden çevredeki bazı yerleşim bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, yasağı ihlal ederek hem doğaya hem hatlara zarar veren kişiler yüzünden vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan, anız yakarak iletim hatlarına zarar veren kişiler hakkında Dicle Elektrik Dağıtım tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Anız yangınları elektrik direklerinde hasara neden oluyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:13
Sabah
04:57
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:51
Yatsı
21:28

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Aktekin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
İnalı Eczanesi
Merkez
Kızılelma Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Ufuk Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Şanlıurfa'da maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.