ANKA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Anka filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 27 Ağustos ATV yayın akışı

Anka konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Anka filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir yapıyor. İşte Anka filmi ile ilgili detaylar...

ANKA FİLMİ KONUSU

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kovulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.

ANKA FİLMİ OYUNCULARI

Ozan Akbaba

Engin Hepileri

Deniz Işın

Uğur Uzunel

ANKA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlanan filmin bir kısmı İstanbul'da tamamlandı.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Zor Yıllar

12:10 Dizi TV

13:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

15:35 Senin Hikayen

17:20 Of'lu Hocaanın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Anka

22:20 Godzilla

00:40 Gizli Görev

03:10 Gizli Görev

05:40 Kalp Yarası

