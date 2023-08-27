ANKA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Anka filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 27 Ağustos ATV yayın akışı

Anka konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Anka filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve dram tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir yapıyor. İşte Anka filmi ile ilgili detaylar...
Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kovulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.
Ozan Akbaba
Engin Hepileri
Deniz Işın
Uğur Uzunel
Çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlanan filmin bir kısmı İstanbul'da tamamlandı.
10:00 Zor Yıllar
12:10 Dizi TV
13:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor
15:35 Senin Hikayen
17:20 Of'lu Hocaanın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Anka
22:20 Godzilla
00:40 Gizli Görev
03:10 Gizli Görev
05:40 Kalp Yarası