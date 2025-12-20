Güllü'nün ölümü sonrası tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter o ismi hedef aldı: "Zulmün başlangıcı", Sultan Nur Ulu için "Bunu beklemiyordum" dedi

Güllü'nün ölümünün ardından cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ve tutuklunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Habertürk'e yaptığı açıklamalarda gündemdeki soruları yanıtladı. "Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Gülter, "Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?" yanıtını verdi.

Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

GÜLLÜ'NÜN KIZI GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANDI

Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada seyir değişti. Ulu'nun; "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm” itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise 'şikayetçi' sıfatıyla savcılığa ifade vererek "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi. Gülter, ayrıca; ablasının eski nişanlısı için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" ifadesini de kullandı.

"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi; "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" ifadesini kullandı.

"GÖZALTINDAN ÖNCE ANNEMİN MEZARINA GİTTİM"

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile gözaltına alındığı aynı gün annesinin mezarını ziyaret ettiğini Habertürk ortaya çıkarmıştı.

Gözaltına alınmadan saatler öncesinde annenizin mezarını ziyaret ettiğinizi öğrenmiştik. Bu ilk ziyaret miydi? Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim.

GÜLLÜ, KIZI TUĞYAN'IN YÜZÜNÜ KAMERAYA TANITMADI MI?

Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" dedi. O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı?

Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor.

ÇİĞDEM ABLA BİZE KALAN EMANET"

Peki Güllü'nün düştüğü gün, televizyon programına bağlanıp; "Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü" diyen asistan Çiğdem Deniz için ne dersiniz?

Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet.

"VİCDANIM RAHAT"

Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz?

Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?

"SABAHLARA KADAR GEÇMİŞİM KONUŞULDU"

Cezaevine girdiğiniz ilk gün özeleştiri yaptınız mı?

Haksızlığa uğramanın muhasebesini buna sebep olanlar yapmalı. Toplum bıkmadan sabahlara kadar bir kadının geçmişini namusunu haysiyetini ayaklar altına alan, yaşadığı acıyı yok sayan ve en acısı bir evladı olduğunu unutarak yaşattıkları baskıyla benim burada olmamı sağlayan insanları alkışlayan toplum eleştirisini de öz eleştirisini de kendisi yapsın. Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum.

"ET TIRNAKTAN AYRILMAZ, KARDEŞİM TUĞBERK'İ SEVİYORUM"

Kardeşiniz Tuğberk savcılık ifadesinde; "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" dedi. Bu sözler için ne dersiniz?

Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim.