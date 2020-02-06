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Ankara Adliyesinde bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti

ANKARA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Ankara Adliyesinde bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yeni görevlendirme ile aralarında daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosuna bakan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un da bulunduğu bazı başsavcıvekilleri ile savcıların görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Başsavcılığının internet sitesinde yayınlanan yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Özgür Kamışlık ve Gökhan Karaköse Genel Soruşturma Bürosunda, Mesut Başer ve Veysel Kaçmaz Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.

Başsavcı vekillerinden Gürhan Özok Uzlaştırma Bürosunda, Hamza Yokuş Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosunda, Vural Balcı ise cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapmaya devam edecek.

- Görev yeri değişenler

Daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli olan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un ise görevi değiştirilerek Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ve Zamanaşımı Bürosundan sorumlu olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli İlhan Ayaz Genel Soruşturma Bürosu'na, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Ali Kuşçuoğlu ise Genel Soruşturma Bürosunda görev yapacak.

Ayrıca bazı soruşturma ve duruşma savcılarının da görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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