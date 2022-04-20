Ankara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı öldüren, arkadaşı Ali Yasin Ülger'i yaralayan yabancı uyruklu Yahya Al Abdo ile suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A'nın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık A.M.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görüldü.

Alınan bilgiye göre, iddianamesi Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen A.M.A'nın dosyası, Yahya Al Abdo'nun yargılandığı dava ile birleştirildi.

Suçlamaları kabul etmeyen A.M.A'nın, Yalçın'ın öldürülmesinde dahilinin olmadığını, sanık Yahya Al Abdo'nun elinde bıçak gördüğünü ancak kullanıp kullanmadığına dair bilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme, önceki celse savunmasını tamamlayan sanık Yahya Al Abdo ile A.M.A'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Yargılamaya, 20 Haziran'da devam edilecek.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl 10 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta çıkan kavgada, yabancı uyruklu Yahya Al Abdo, EmirhanYalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan Yalçın hayatını kaybetmişti.

Emirhan Yalçın cinayetinden müebbet hapsi istenen Abdo'nun ayrıca Ali Yasin Ülger'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla, zincirleme şekilde tehdit suçundan 8 aydan 3 yıl 6 aya, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Olay sırasında Abdo ile hareket eden ve aynı suçlardan cezalandırılması istenen 18 yaşından küçük sanık A.M.A. hakkında ise Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

