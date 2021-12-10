YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Barosu Başkanı Koranel ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Barosu Başkanı Koranel ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

10.12.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu Başkanı Koranel ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Barosu Başkanlığına seçilen Kemal Koranel ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, yeni görevleri dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Koranel ve beraberindekilere, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ​​​​​​​ve TBB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Koranel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün karşında; en gösterişli yapılardan bile çok ışık saçan ve bir ülkenin aydınlık geleceğine adanmış, yoktan var edilen bilim yuvalarında hukuku ve hukukçu olmayı öğrenen, özgür bir memlekette yüzüne memleketinin özgür rüzgarları değen, en çok barışa ve hiç durmadan ilerlemeye inanan aydınlık nesillerin fertleri olarak bulunuyoruz.

Biz bugün karşında, bir kimsenin lütfuna terk edilmiş kara bir düzenin değil Cumhuriyet'in hiç sönmeyecek ateşini minicik elleriyle hayatı boyunca taşıyacak, seni tanıyacak, tanıdıkça daha çok sevecek ve aydınlık yolundan bir saniye dahi ayrılmayacak gelecek bahşettiğin çocukların anneleri ve babaları olarak bulunuyoruz.

Hukuku, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı bir damla kanımızı dökmemize gerek kalmadan elde ettiğimiz ancak elimizde tutmak uğruna onlarca cumhuriyet ve adalet şehidi verdiğimiz, kıymetini her gün daha çok anladığımız hukuk devletinin Başkent Barosunun yönetimi, avukatları ve stajyer avukatları olarak karşında bulunuyoruz. Aziz hatıran ne maddede ne tarih kitaplarında ne de sadece belleklerimizde ve kalplerimizdedir. Aziz hatıran ve bahşettiğin laik Cumhuriyet, atan kalpleriyle bizzat karşında ve huzurunda bulunan milyonlarda, ülkenin dört bir yanına yayılmış ormanlarda, bacası tüten fabrikalarda, güneş gibi doğan köy okullarında, özgür sokaklarında, erkekten geri durmak şöyle dursun, herkesten birkaç adım önde yürüyen kadınlarımızın kararlılığında, çocukların güzel gözlerinde ve günün birinde bir Mustafa Kemal olabilme umutlarında, bugün huzurunda bulunduğumuz bu toprak parçası ve üzerinde bulunan ağaçların köklerindedir.

Bizlere bıraktığın laik, modern ve aydınlık Cumhuriyet'in kıymetini her geçen gün daha çok anlıyor, mirasına daha çok bağlanıyoruz. Hayattaki en büyük gururumuz, bizi kul değil birey yapan aydınlık Cumhuriyet'in hukukçu muhafızları olmaktır. Yolumuz yolun, güneşimiz ışığındır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Beypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtıBeypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:46
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Anıttepe Doğa Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Yağız Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.