YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetledi

Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetledi

14.07.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetledi

Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetlediğini bildirdi.

Barodan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllardır bu ülke üzerinde yaşayan her insana, her çocuğun geleceğine ve Atatürk Cumhuriyeti'ne zamana yayılmış alçak bir savaşı ülkenin kılcal damarlarına kadar sızma girişimleriyle yürüten ve alçak emelleri uğruna bu ülkenin onurlu gazetecilerini, askerlerini, polislerini ve vatandaşlarını katleden hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün kana bulayarak gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçse de, gerek o güne kadar yaptıkları, gerekse o gece yaşananlar halen aklımızda, öfkemizde ve lanetlerimizdedir.

Ülkemiz tarihinde yaşanan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini tekrar ve tekrar lanetliyor, 15 Temmuz şehitlerini saygı ile anıyor, gazilerine ve darbe girişiminin püskürtülmesinde rol oynayan tüm kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldıTemizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacakDevlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Ankara Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Boncuk Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Candaş Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Kardeşler Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.