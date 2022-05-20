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Ankara Batıkent Semt Sahası'nın adı Ali Öcal Stadı olarak değiştirildi

20.05.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Batıkent Semt Sahası'nın adı Ali Öcal Stadı olarak değiştirildi

Yenimahalle Belediyesi sınırlarında bulunan Ankara Batıkent Semt Sahası'na spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal'ın ismi verildi.

Ankara'da "Ali Öcal Dostluk Futbol Turnuvası" düzenlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya Öcal ailesinin yanı sıra Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Çamlıdere ve Doğa Dostları Derneği Başkanı Ahmet Tekcan, amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcuları katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Semt Sahası'na Ali Öcal adını vererek merhumun ismini ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Yerel yöneticilerin bir görevinin de gençlere sahip çıkmak olduğunu anlatan Yaşar, "Biz Yenimahalle'de spor altyapımızı tamamladık. Ali Öcal'ın adı da bugünden sonra bu sahamızda yaşayacak. Ali Öcal mütevazı, saygın, herkesi seven, kin ve nefretten uzak duran, çıkar ilişkileri olmayan, doğaya ve spora aşık bir insandı. Ne yazık ki aramızdan çok genç yaşta ve aniden ayrıldı. Ruhu şad olsun. Ali Öcal ismi buraya çok yakıştı." diye konuştu.

Kısa bir konuşma yaparak babasını anlatan Burak Öcal ise "Böyle bir tesisin babamın adıyla yaşatılmasında emeği geçen başta Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a, Federasyon Başkanımız Murat Kandazoğlu'na ve Çamlıdere Doğa Dostları Derneğine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Çamlıdere Doğa Dostları Derneği ve Çamlıdere Belediye Spor Kulübü, törenin ardından başkan Yaşar'a desteklerinden dolayı plaket verdi.

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