Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi Sabri Yavaş, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavaş'ın, bir süredir özel hastanede kanser tedavisi gören 56 yaşındaki kardeşi Sabri Yavaş, bugün yaşamını yitirdi.

Sabri Yavaş'ın cenazesi, ikindi vakti Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, yarın Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.



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