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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti

07.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisinin Başkentte su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararını veto etti.

Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısında AK Parti grubunun teklifiyle oy çokluğuyla alınan, su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılması kararı Yavaş tarafından veto edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yavaş'ın su tarifesinde indirim kararını hukuka aykırı bularak veto etmesi, pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısında gündeme gelecek. Yavaş'ın veto gerekçesi de Meclis toplantısında açıklanacak.

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