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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2021'in ilk toplantısını yaptı

12.01.2021 00:58 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Benim dönemimdeki bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki toplantıda gündemdeki konular görüşüldü.

Daha sonra soruları yanıtlayan Yavaş, Dikimevi-Natoyolu metrosunun ne zaman yapılacağının sorulması üzerine, şu anda metronun proje ihalesinin yapıldığını, ÇED raporunun alınması gerektiğini belirtti.

- "Yetimin hakkını hep birlikte savunacağız"

Yavaş, bazı meclis üyelerinin "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı 16 şirket ile ilgili iddialar bulunmaktadır. Bu kapsamda, hakkında ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan inceleme, soruşturma başlatılmış birisi var mıdır?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Namuslu ve haysiyetli insanların belediyede herhangi yolsuzluk gördüğü zaman yapması gereken iki şey var. Bir, cumhuriyet savcılığına gitmek, iki İçişleri Bakanlığından müfettiş istemek. Dedikoduyla kamu görevlileri karalanamaz ama açık bir taahhüdüm var, benim dönemimdeki bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım ama şunu da bekliyorum, yüze yakın dosya var, daha da geliyor, açıkça Ankara halkının uğratıldığı zararlar var. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum. Çok net bir şekilde gideceğiz, yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. Bunu sizlerden beklemek hakkım."

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