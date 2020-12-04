Ankara Büyükşehir Belediyesi boş arazileri tarıma kazandırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Nallıhan ilçesinde tarımla uğraşan 18 mahalledeki 28 üreticiye yüzde 50 çiftçi katkı paylı lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkent, yağlık çeşit olarak üretimi yapılacak olan lavanta fideleriyle hem görsel güzelliğe hem de katma değerli ürünler olarak çiftçilerin ekonomisine katkı sağlayacak. Mor renkli ve kokulu lavanta fidesi desteği projesiyle iklim ve toprak özellikleri bakımından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine uygun olan ve kullanılmayan arazilerin ayrıca tarıma kazandırılması amaçlanıyor. Yağlık lavanta fidesi desteğinin üretimi arttırmasını planladığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, ”Nallıhan ilçemizi pilot olarak seçtik ve lavanta üretimine ağırlık verdik. Burayı tercih etmemizin nedeni Nallıhan ilçemizin hem iklim özellikleri hem de toprak özelliklerinin uygun olması. Lavantayı üreticilerimize daha fazla kazanç saylayacak alternatif bir ürün olarak gördük. Teslim ettiğimiz fidelerde özellikle yağlık çeşit olanları seçtik. Üreticilerimize ek gelir sağlayacak olan lavanta 3. yılın sonunda istediğimiz değere ulaşacak. Böylece lavantadan çelik almayı da üreticilerimize öğreteceğiz. 3 yılı boş geçirmeyen üreticilerden alacağımız çelikleri ANFA Şirketimize vererek çevre düzenlemelerinde kullanılmasını sağlayacağız. Bu yöntem sayesinde yerli lavanta üreticileri maddi açıdan desteklenecek” dedi.

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkileri ithal eder konumdan çıkarılması için çalıştıklarını vurgulayan Tüzün, “Bu ithalatı kırmamız lazım. Ankara üreticisinin pay almasını sağlamak istiyoruz. İlk başlangıç noktası burası ve tarımda bir kümeleme çalışması yapmış olduk. Sonuçta iyi bir örnek çıkararak bunu Ankara’nın ekolojik koşullarını da dikkate alarak yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

