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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya’daki gayrimenkullerini satışa çıkarıyor

22.02.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi gayrimenkul satışlarına devam ediyor.İlkbahar Mahallesi Sinpaş Altınoran “Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” içinde yer alan konutlar, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından kapalı teklif usulüyle 4 Mart 2021 tarihinde ihaleyle satışa sunulacak.Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği ihaleye katılmak isteyenler; 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle peşin ya da banka kredisi kullanarak konutları satın alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gayrimenkul satışlarına devam ediyor.
İlkbahar Mahallesi Sinpaş Altınoran “Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” içinde yer alan konutlar, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından kapalı teklif usulüyle 4 Mart 2021 tarihinde ihaleyle satışa sunulacak.
Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği ihaleye katılmak isteyenler; 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle peşin ya da banka kredisi kullanarak konutları satın alabilecek. İhalede 394 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak 33 konut, 100 ve 210 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.
Ayrıntılar internet sitesinde
Anahtar teslim konut satışı için istekliler, taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklere ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14’üncü kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına gelerek inceleyebilecek.
Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşılabilecek. İstekliler, perakende satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 3 mart Perşembe günü saat 16.00’a kadar başvuru yapabilecek ve 0312 507 25 62 numaralı telefondan bilgi alabilecek.
Son teslimat tarihi 4 Mart
Konutlar için teklif mektupları en geç 4 Mart Perşembe günü saat 12.00’a kadar 7’nci katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na teslim edilebilecek. 4 Mart Perşembe günü saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi birinci kat Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek konut satış ihalesine katılmak isteyenlerin başvuru için şu belgeleri temin etmesi gerekiyor:
"Kimlik ve yetki belgeleri, ikametgah ilmühaberi (e-devlet, nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi), teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu, yer görme belgesi, şartname alındı makbuzu, teklif mektubu, taşınmaz mal satış şartnamesi".

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