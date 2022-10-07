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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor'da başkanlığa Zafer Tekbudak getirildi

07.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor'da başkanlığa Zafer Tekbudak getirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor'un kulüp başkanlığına Zafer Tekbudak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taner Özgün'ün istifasıyla boşalan EGO Spor Kulübü başkanlığına aynı zamanda EGO Genel Müdür Yardımcısı olan Zafer Tekbudak'ın getirildiği bildirildi.

Yeni başkan Zafer Tekbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EGO Spor'un 27 branşta mücadele veren Türkiye'nin en önemli spor kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

Atletizmden judoya çok sayıda branşta Türk sporuna hizmet ettiklerini anlatan Tekbudak, "Burası Türk sporuna Ümit Şamiloğlu, Ayşe Begüm Onbaşı, Kayra Sait, Bilal Çiloğlu gibi önemli sporcuları kazandırmış bir kulüp. İnşallah olimpiyatlara gidecek yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

Zafer Tekbudak, geçmiş yıllarda Vanspor ve Türk Telekom kulüplerinin yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Tekbudak, Türkiye Bisiklet Federasyonunda da görev aldı.

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