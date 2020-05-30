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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağış nöbeti

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’te etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları için gerekli önlemleri alarak teyakkuza geçti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’te etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınları için gerekli önlemleri alarak teyakkuza geçti. AKOM aracılığıyla gelen tüm belediye birimleri, Başkent’in kritik noktalarında meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemlerini aldı. Teyakkuz haline geçen ekiplerin anında ve hızlı müdahalesi sayesinde özellikle kentin kritik noktalarında yaşanabilecek olası su taşkınları büyük ölçüde önlendi. AKOM ile iş birliği yapan ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları ekipleri ile Ankara Zabıtası ihbar noktalarına anında müdahalede bulundu. Ankara’nın tüm ilçelerinde yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle 7/24 çalışan ekipler, su ve sel baskınlarına karşı yoğun bir mesai harcadı.
Kent genelinde hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ederken, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla büyükşehir ekipleri vatandaşlara konaklama imkanı sağlamak için de seferber oldu. Ağaç devrilmesinden kanal temizliğine, su çekilmesinden ev temizliğine kadar birçok adreste özveriyle çalışan ekipler, Başkent 153 ve ASKİ Çağrı Merkezi’ne (0312 616 10 00) yapılan ihbarları değerlendirerek müdahale etti.

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