Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak

"Süreç tamamlandığında, doğal gazla çalışan, 168'i körüklü 273 otobüs ile 28 dizel otobüsü toplu taşıma filomuza kazandırmış olacağız. Bunlara ilave olarak, 3 adet elektrikle çalışan otobüsü, 51 adet midibüsü ve BELKA şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştüreceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda, tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak. Kredinin onaylanma süreci daha erken tamamlanmış olsaydı, yaklaşık 1 yıl kaybedilmemiş olacak, söz konusu otobüsler şimdi Ankara halkının hizmetinde, seferde bulunacaktı."

Yavaş, açıklamaların ardından 2010 ile 2020 yıllar arasında nüfus ve otobüs sayısı, ihalesi tamamlanan otobüslerin teknik özellikleri ve kredi onaylama sürecine ilişkin bir sunum yaptı.

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EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu ulaşım amacıyla en son 2013'te otobüs alımının yapıldığını söyledi.

Otobüs alımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan görüşmelerin sonucunda yüzde 90'ı doğal gazlı (CNG) olmak üzere 282 otobüs alımı ve 2 doğal gaz dolum istasyonunun yapılması için karar aldıklarını belirten Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı düşüncesiyle, 57 milyon avroluk dış finansman için EBRD'den kredi talebinde bulunulmuştur. Kredi faiz oranı piyasanın çok altında olacak şekilde 3,2'dir. 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli olarak anlaşılmıştır. Bu krediyi tercih etmemizin bir başka nedeni de bazı projelerle ilgili hibe kullanma imkanının bulunmasıydı. Nitekim, EBRD'den toplam 1 milyon 55 bin avro tutarında hibe alınması olanaklı hale gelmiş, bu hibelerin bir kısmı fiilen kullanılmış, geri kalan kısmının tamamı da süreç içerisinde kullanılacaktır."