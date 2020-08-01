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Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım sınavları tamamlandı

ANKARA HABERLERİ  | 01.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Sonuçların Kurban Bayramı sonrası açıklanması planlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince itfaiye eri alımı için düzenlenen sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarının Kurban Bayramı sonrası açıklanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci tamamlandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavına 83'ü kadın, 1229'u erkek olmak üzere toplam 1312 kişi katıldı. Sınav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle sosyal mesafe korunarak gerçekleştirildi.

"İtfaiyecilik ve yangın güvenliği" ile "Sivil savunma ve itfaiyecilik" alanlarından mezun olma şartının arandığı itfaiye memuru alımıyla, meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere 300 itfaiye eri istihdam edilecek.

Sonuçlar, Kurban Bayramı'nın ardından açıklanacak.

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