Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan: ”Ankara Kalesi’ne otobüs gelmiyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kale turizmini desteklemek için başlatılan otobüs seferlerinin yerine getirilmediğini söyleyen Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan sabah 09.00 akşam 20.00 ye kadar otobüs beklediğini ancak otobüsün gelmediğini öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kale turizmini desteklemek amacıyla özel otobüs durakları koymuştu. Bu duraklarda bir otobüsün ücretsiz olarak hizmet vereceği ve projenin Ulus esnafına, Saman Pazarı ve kale esnafına destek olacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan, ”Bu projenin turizmi geliştirmek için çok önemli olduğunu belirterek ciddi bir reklam ve algı çalışması yapılmıştı. Ben sabahtan akşama kadar çeşitli saatlerde gelerek otobüsü bekledim. Otobüs gelmedi. Tabela var otobüs yok. Bir algı belediyeciliği yapılıyor. Bu konuyla ilgili bölgede hizmet veren kamu kurumları var" iddiasında bulundu.

Otobüsün hizmet vermediğini daha önce sosyal medyadan duyurduğunu hatırlatan Burhan, “Ben bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Beni Büyükşehir Belediyesinden aradılar ve haftada bir gün hariç diğer günler yarım saatte bir servis yapıldığını belirttiler. Ben de bu konuyu sosyal medyamdan paylaştım. Ancak daha sonra yaptığım incelemelerde otobüsün gelmediğini tespit ettim. Söylediğimizin doğru olup olmadığı bu kurumların kamera kayıtlarından tespit edilebilir. Benim derdim üzüm yemek. Madem durağı koydunuz neden otobüs seferleri yapılmıyor" diye konuştu.

