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  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için ilk kez hizmet içi eğitim çalışması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için ilk kez hizmet içi eğitim çalışması başlattı

ANKARA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu projelere imza atmayı sürdürüyor.Vatandaşlar kadar personelin de bilinçlenmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bakıcılar, veterinerler ve şoförlere yönelik eğitim programı düzenledi.İlk özel eğitimSincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde düzenlenen ilk hizmet içi eğitimde personele; hayvan davranışları ve refahı, zoonoz hastalığı ve korunma yolları, hayvan besleme ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verildi.Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, hayvan hakları başta olmak üzere sokakta yaşayan hayvanların sağlıklarının Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğuna vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:“Personelimize yönelik hayvan davranışları, zoonoz hastalığı ve halkla İlişkiler konularında ilk defa hizmet içi eğitim düzenliyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu projelere imza atmayı sürdürüyor.
Vatandaşlar kadar personelin de bilinçlenmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bakıcılar, veterinerler ve şoförlere yönelik eğitim programı düzenledi.
İlk özel eğitim
Sincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde düzenlenen ilk hizmet içi eğitimde personele; hayvan davranışları ve refahı, zoonoz hastalığı ve korunma yolları, hayvan besleme ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verildi.
Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, hayvan hakları başta olmak üzere sokakta yaşayan hayvanların sağlıklarının Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğuna vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:
“Personelimize yönelik hayvan davranışları, zoonoz hastalığı ve halkla İlişkiler konularında ilk defa hizmet içi eğitim düzenliyoruz. Sadece Sincan’da değil, Gölbaşı ve Kurtuluş Bakım Evleri’nde eğitimlerimizi tamamlayacağız. Bundan sonra periyodik olarak da sahada uzman arkadaşlarımız tarafından bilgilendirmeler yapacağız.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan Köpek Eğitimi Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Gürbüz Ertürk,
“Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan veteriner ve bakıcı arkadaşlarla birlikte köpek davranışları, köpeklere yaklaşım, onların beden dili ile onları korkutmadan nasıl işlerimizi yaparız konusunu ele aldık” derken, Veteriner Sibel Özder ise “Özellikle zoonoz hastalığını anlattık. Arkadaşlar ve bizim açımızdan oldukça verimli bir toplantı oldu’’ değerlendirmesinde bulundu.

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