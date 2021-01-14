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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNFPA’dan kadın, çocuk ve gençler için iş birliği

14.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami’nin imza attığı iş birliği protokolüne göre Altındağ’da açılacak ‘Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi’nde sağlık, kariyer danışmanlığı ve sosyal uyum konularında bilgi paylaşımı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami’nin imza attığı iş birliği protokolüne göre Altındağ’da açılacak ‘Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi’nde sağlık, kariyer danışmanlığı ve sosyal uyum konularında bilgi paylaşımı yapılacak. Mobil sağlık ekipleri de Ankara’nın kırsal ilçelerinde farkındalık çalışmaları yapacak.
"Kadınlar ve Gençler için Sosyal Uyumun ve Çalışma Hayatına Katılımın Desteklenmesi Projesi” ile başlayacak çalışmalar, İngiltere Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile yürütülecek. Başkent’te yaşayan savunmasız konumdaki Türk ya da mülteci kadın ve gençlerin kente uyumunun sağlanmasının amaçlandığı projede, ayrıca koruma hizmetlerine erişim ve sağlık farkındalıklarının güçlendirilmesine çalışılacak. Kadınların çalışma hayatına katılımlarının artırılması ve sosyoekonomik durumlarının desteklenmesi için de Büyükşehir Belediyesi ve UNFPA ortak çalışmalar yapacak. Kırılgan grupların hizmetlere erişimini kolaylaştıracak ve sosyal uyumlarını artıracak proje ile toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, gençler ve mültecilerle ilgili bilgilendirme ve savunuculuk çalışmaları da gerçekleştirilecek.
Mart 2023’e kadar sürecek proje kapsamında Altındağ’da “Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi” açılacak. Bu merkezde sağlık ve koruma alanlarında bilgi paylaşımı, psikososyal destek, kariyer danışmanlığı ve ekonomik güçlenme desteği hizmetleri verilecek. Dil kursları, koro ve gezi gibi etkinliklerle de ayrıca sosyal uyum çalışmaları organize edilecek. Mobil bir sağlık ekibi oluşturularak, hizmete erişimde güçlük çeken kadın ve gençlere ulaşmak için Ankara’nın kırsal ilçeleri ve köyleri ziyaret edilecek. Sağlık alanında bilgi paylaşımı yaparak farkındalığı artırmak için çalışmalar başlatılırken, sağlık açısından risk taşıyanlar tespit edilerek gerekli kurumlara yönlendirilecek. Belediyenin özel ihtiyaç sahibi gruplarla çalışma konusunda kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için yöneticilere ve ilgili personele eğitimler verilecek.

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