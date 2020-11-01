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Ankara Büyükşehir Belediyesinden İzmir’e gıda yardımı

ANKARA HABERLERİ  | 01.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de depremzedelere gıda yardımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de depremzedelere gıda yardımına başladı. Belpa Mutfağı İzmir’de 3 öğünde 9 bin kahvaltı ve sıcak yemek ile 7 bin sıcak içecek hizmeti sağlarken, Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını günlük 12 bin ekmek üretimi yapıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda konuşlanan Belpa Mutfağı ekipleri ve Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını İzmirli depremzedelere gıda yardımına başladı. Belpa Mutfağı, 15 masa ve 60 sandalye ile 9 çadır kurarak günlük 3 bin kahvaltı, 3 bin öğle yemeği, 3 bin akşam yemeği olmak üzere toplamda günlük 9 bin yemek kapasitesiyle vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor. 7 bin sıcak içecek imkanı sunan Belpa Mutfağı aynı zamanda su desteğini de sürdürüyor. Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını ise günlük 12 bin ekmek üreterek, İzmirli vatandaşlara dağıtıyor.

Mobil tuvalet yerleştirildi, sokak canları unutulmadı
Vatandaşlara 100 bin maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarına da mobil tuvaletler yerleştirdi. İzmirli vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına da bin kilogram kuru mama desteğinde bulunuyor.

“Dayanışmayla iyileşeceğiz”
İzmirli vatandaşlara destek olmak için bölgeye giden Başkan Yavaş, yapılan yardımlarla ilgili sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
“BELPA Mutfağımızdaki mesai arkadaşlarımız Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda İzmirli kardeşlerimizin 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Günlük 9 bin yemek kapasitesinin yanı sıra depremzedelerin su, ekmek ve maske ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın toplanma alanlarına mobil tuvalet yerleştirdik. Depremden etkilenen can dostlarımıza da mama desteğinde bulunuyoruz. İş birliği içerisinde çalışmayı ve tüm imkanlarımızla İzmir’in yanında olmayı sürdüreceğiz.”

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Duru Eczanesi
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Ece Eczanesi
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