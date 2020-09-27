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Ankara Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik işçilere hijyen desteği

ANKARA HABERLERİ  | 27.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında çalışan mevsimlik işçilere hijyen desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında çalışan mevsimlik işçilere hijyen desteği sağlıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Akyurt ve Kalecik’teki mevsimlik işçilerin ardından Polatlı’daki mevsimlik işçilere de maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketi dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te artan korona virüs vakalarının ardından kent genelinde uyguladığı hijyen tedbirlerini artırarak sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tarım alanında aileleriyle birlikte çalışan mevsimlik işçileri de unutmadı. Ekipler, Akyurt ve Kalecik’ten sonra Polatlı’da çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıttı.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, korona virüs tedbirleri kapsamında mevsimlik işçilere salgından korunma yöntemleri hakkında da bilgi verdiklerini söyledi. Pandemi sürecinin başından itibaren Ankara’da yoğun bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirten Aslan, “Polatlı’nın Yenice Mahallesi’nde Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçi kardeşlerimize maske, dezenfektan ve çamaşır suyu desteğinde bulunduk” ifadelerini kullandı.
Polatlı’daki mevsimlik işçileri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Polatlı Meclis üyesi Adnan Sezgin de, “Polatlı’da tarım işçisi kardeşlerimizi ziyaret ederek, Mansur başkanımızın desteklerini ve sevgilerini sunduk. Onların yanında olduğumuzu dile getirdik” diye konuştu.
Polatlı’da mevsimlik işçi olarak çalışan Ömer Damar, hijyen paketi için ilgililere teşekkür etti.

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