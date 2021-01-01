YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sanal sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sanal sergi

ANKARA HABERLERİ  | 01.01.2021 16:57 | Son Güncelleme

Başkent’te de birçok kültür ve sanat etkinliği ertelenirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl sürecini evlerinde geçiren sanatseverler için sanal sergi düzenlendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yılı evlerinde geçiren sanatseverlere yönelik yeni bir sanal sergi daha hazırladı.

Başkent’te de birçok kültür ve sanat etkinliği ertelenirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl sürecini evlerinde geçiren sanatseverler için sanal sergi düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yılı evlerinde geçiren sanatseverlere yönelik yeni bir sanal sergi daha hazırladı. Korona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle kültür ve sanat etkinliklerine ara veren Büyükşehir Belediyesi, “Savaştan dostluğa uzananların hikayesi” konulu Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği üyesi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sanal sergiyi resmi internet sayfasında sanatseverlerle buluşturdu.
“Savaştan Dostluğa Uzananların Hikayesi” başlıklı Çanakkale Savaşı’nı anlatan sanal sergi, Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde sergilenmeye başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği’nin iş birliğiyle hazırlanan sergide 31 eser yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, elektronik ortama taşıdığı sergiyle bir yandan pandemi sürecinde insanların sanattan mahrum kalmamasını amaçlarken, bir yandan da sanat ve sanatseverler arasında köprü vazifesi görüyor.
“Evdekal ve sanattakal” sloganı ile hazırlanan Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği’nin 82 üyesine ait eser, Ankara Büyükşehir Belediyesinin “www.ankara.bel.tr” internet adresindeki etkinlikler bölümünde görülebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Cinnah Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Silahçıoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.