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Gülşen'in fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Şarkıları ve iddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren Gülşen geçtiğimiz günlerde Ordu’da fındık topladığı anlarla gündeme gelmişti. Fındık mesaisin bitiren ünlü şarkıcı soluğu tatilde aldı. Gülşen'in bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Gülşen'in fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz günlerde memleketi Ordu'da fındık toplayan Gülşen, bu kez arkadaşlarıyla Yunanistan tatiline çıktı.

Gülşen in fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 1

Güneşin ve denizin keyfini süren ünlü isim, tatilinden sahil ve şezlong pozlarını takipçileriyle paylaştı. Bikinisini giyip fiziğini sergileyen ünlü isim tatil pozlarıyla çok konuşuldu.

Gülşen in fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 2

YORUM YAĞDI
Fit görünümüyle dikkat çeken Gülşen paylaşımlarına "4 günlük bir şey" notunu düştü.

Gülşen in fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 3

Gülşen'in peş peşe yayınladığı karelere; 'her halin güzel', 'sana bayılıyorum', 'kraliçe ya' gibi yorumlar yapıldı.

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Gülşen
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