SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyumda çalan müzik sosyal medyada gündeme oturdu.

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti
Burak Kavuncu

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u Rajmund Toth'un 2. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda çalan “Güleyirum Haline Katula Katula” şarkısı ise gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

GALİBİYETİN ARDINDAN O ŞARKI ÇALDI

Konyaspor dan Trabzonspor a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti 1

Konyaspor'un Trabzonspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetinin ardından stadyumda “Güleyirum Haline Katula Katula” şarkısı yankılandı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, alınan 3 puanın sevincini doyasıya yaşarken şarkı da maç sonuna damga vurdu.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Konyaspor dan Trabzonspor a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti 2

Bordo-mavililer, bu sezon ligde çıktığı ilk 3 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken Amedspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

KONYASPOR KABUSU SONA ERDİ

Konyaspor dan Trabzonspor a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti 3

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Trabzonspor karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini oluşturan 7 maçlık kötü gidişata da son verdi.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY

Konyaspor dan Trabzonspor a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti 4

Trabzonspor, Konyaspor yenilgisinin ardından gözünü Süper Lig'in 6. haftasına çevirecek. Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Trabzonspor 7 puanda kalırken, Konyaspor da ilk galibiyetiyle puanını 3'e yükseltti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
1 - 0
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boluspor - Pendikspor maçının ardındanBoluspor - Pendikspor maçının ardından
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıGençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: 'Beyaz kod' verildi

Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: 'Beyaz kod' verildi

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

Düğününde takılan altınlar bakın nereden çıktı!

Düğününde takılan altınlar bakın nereden çıktı!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.