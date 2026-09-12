Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u Rajmund Toth'un 2. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda çalan “Güleyirum Haline Katula Katula” şarkısı ise gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

GALİBİYETİN ARDINDAN O ŞARKI ÇALDI

Konyaspor'un Trabzonspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetinin ardından stadyumda “Güleyirum Haline Katula Katula” şarkısı yankılandı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, alınan 3 puanın sevincini doyasıya yaşarken şarkı da maç sonuna damga vurdu.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bordo-mavililer, bu sezon ligde çıktığı ilk 3 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi. Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken Amedspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

KONYASPOR KABUSU SONA ERDİ

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Trabzonspor karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini oluşturan 7 maçlık kötü gidişata da son verdi.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY

Trabzonspor, Konyaspor yenilgisinin ardından gözünü Süper Lig'in 6. haftasına çevirecek. Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Trabzonspor 7 puanda kalırken, Konyaspor da ilk galibiyetiyle puanını 3'e yükseltti.